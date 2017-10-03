Всемирный банк рассказал, как снизить стоимость займов для Украины

Ускорение проведения в Украине земельной реформы и других преобразований для сокращения бюджетного дефицита позволят нашей стране уже в следующем году занимать средства на международных рынках под 5% годовых, считают во Всемирном банке.

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Как отметил ведущий экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Фарук Хан в ходе презентации обновленного прогноза для Украины, за последние два года наша страна достигла многого, однако нужно ускорить проведение земельной, пенсионной, образовательной и медицинской реформ, чтобы не оставаться на месте, и времени для этого не так уж много.

«Нужно сделать больше. Реформы, о которых мы говорим, - если они не будут проведены за следующие несколько месяцев, то ситуация ухудшится. Если это будет сделано, то рост (экономики – УНИАН) будет 4%, и уже в следующем году Украина сможет провести эмиссию евробондов на международных рынках, при этом придется платить не 7%, а только 5%», - сказал Хан.

Согласно материалам Всемирного банка, его эксперты считают целесообразным безотлагательно представить на рассмотрение Верховной Рады законопроект об открытии рынка земли, чтобы отменить мораторий на продажу земли уже с 1 января 2018 года.

Также во Всемирном банке отметили, что землевладельцы должны быть проинформированы о своих правах и иметь возможность ими воспользоваться, при этом требуется регистрация государственных земель сельскохозяйственного назначения.

Справка УНИАН. В Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения, срок которого по решению Верховной Рады, принятому в октябре 2016 года, истекает в 2017 году.

По результатам третьего пересмотра программы EFF Международный валютный фонд призвал украинские власти для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, включая развитие рынка сельскохозяйственных земель.

В настоящее время рабочая группа при Министерстве аграрной политики и продовольствия заканчивает работу над формированием модели запуска рынка земли в Украине и разработкой соответствующего законопроекта об обороте сельхозземель.

В рамках проекта госбюджета Украины на 2018 год Кабинет министров предлагает провести общенациональную (всеукраинскую) нормативную денежную оценку земель сельскохозяйственного назначения одновременно на всей территории страны.

Украина в сентябре успешно завершила размещение облигаций внешнего государственного займа на 3 млрд долл. под 7,375% годовых. Этот выпуск стал первым в истории нашей страны с точки зрения срока заимствования и объема привлеченных средств.