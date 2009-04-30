Рейтинг облигаций ООО «Тиара» понижен

Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о понижении долгосрочного кредитного рейтинга выпуска именных целевых облигаций (серия В) ООО «Тиара» (г. Борисполь) на сумму 26 млн. грн. сроком обращения до 31.03.2010 г. с уровня uaВВ до уровня uaВ. Прогноз рейтинга – «Негативный».

Основным направлением деятельности компании является инвестиционно-строительное. В настоящее время ООО «Тиара» реализует ряд строительных проектов в Борисполе и один строительный проект в Переяслав-Хмельницком. При обновлении кредитного рейтинга агентство использовало финансовую отчетность ООО «ТИАРА» за ІV квартал та 2008 г. в целом, а также внутреннюю информацию, предоставленную эмитентом в ходе рейтингового процесса.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaВ характеризуется низкой кредитоспособностью, по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Очень высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.

Негативный прогноз указывает на возможность понижения рейтинга на протяжении года при сохранении негативных тенденций и реализации текущих рисков.

Факторы, поддерживающие уровни кредитных рейтингов: наличие опыта реализации проектов строительства жилых домов – эмитент ввел в эксплуатацию жилые дома общей площадью около 30 тыс. кв. м.

Факторы, ограничивающие уровни кредитных рейтингов: приостановление строительства жилого дома по ул. Головатого в Борисполе, помещения в котором должны быть переданы по выпуску целевых облигаций серии В; отсутствие у эмитента опыта погашения целевых облигаций путем предоставления помещений их владельцам; негативные тенденции на рынке недвижимости Украины; неурегулированность и изменчивость системы законодательного регулирования и налогообложения операций, связанных со строительством и привлечением финансирования.