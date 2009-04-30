Кипрская PLG UA Limited приобрела акции ОАО «Азот»

Антимонопольный комитет Украины (АМК) предоставил разрешение компании «PLG UA Limited» (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций ОАО «Азот» (Черкассы).

Об этом УНИАН сообщили в АМК.

Как указывается в сообщении, данное приобретение обеспечивает покупателю превышение 25% голосов в высшем органе управления общества.

Справка УНИАН. Компании «PLG UA Limited» (г. Никосия, Кипр) занимается инвестиционной деятельностью, но не осуществляет хозяйственной деятельности в Украине.

ОАО «Азот» (Черкассы) – одно из крупнейших предприятий Украины по производству минеральных удобрений, ионообменных смол, капролактама и другой химической продукции. Производственные мощности при полной загрузке составляют около 3 млн. минеральных удобрений в год.

В конце марта 2007 года украинский бизнесмен, совладелец «УкрСиббанка» Александр ЯРОСЛАВСКИЙ заявил, что сконцентрировал более 60% акций ОАО «Азот».