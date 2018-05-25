Фондовый рынок: эйфория прошла, но перспективы роста вполне реальны

К концу апреля полуторамесячная оптимистическая эйфория на мировых биржевых рынках, в результате которой общемировая капитализация выросла в среднем на 30%, начала постепенно «сбоить», а фондовые спекулянты все больше задумываются о возможностях фиксации прибыли.

Потенциал падения далеко не исчерпан...

Основным поводом для торможения стремительного ценового роста на фондовых биржах к окончанию месяца стали очередные опасения от международных финансовых организаций и фондовых экспертов, что потенциал падения мировой экономики далеко не исчерпан и может продлиться еще несколько кварталов, а объем мировых «токсичных» активов вырастет как минимум вдвое – до 4 трлн. долларов. По их оценкам, текущая повышательная коррекция – временное явление, и пройдет еще не один месяц, прежде чем мировые фондовые рынки достигнут дна.

Стоимость кредитов для компаний с низким рейтингом все еще находится в ведущих экономиках на рекордно высокой отметке – порядка 20% годовых. Рано или поздно сложившиеся финансовые условия спровоцируют очередной виток падения мировых рынков акций.

В качестве основного аргумента о вполне реальной перспективе очередного обвала эксперты проводят параллель с предыдущими экономическими кризисами. Например, во время Великой депрессии конца 30х гг. XX века мировые фондовые рынки трижды вырастали на 20%, лишь для того чтобы затем обновить новые исторические минимумы. В итоге за весь период кризиса падение американского индекса S&P составило около 300%.

Обычно в периоды прежних кризисов мировые биржевые рынки демонстрировали кратковременное ралли – в среднем на 10-20%. Но после этого чаще всего случался очередной еще более мощный обвал, и биржевые индексы обновляли свои рекордные минимумы. По мнению целого ряда западных фондовых экспертов, те инвесторы, которые в настоящее время скупают акции, уже в ближайшее время могут понести огромные убытки, поскольку текущий рост рынков исключительно спекулятивен.

В условиях общемировой рецессии, которая продлится как минимум еще два-три квартала, стремительный рост мировых рынков (в среднем около 20% в месяц) до конца текущего квартала выглядит противоестественным и, скорей всего, не сможет также бурно продолжиться в мае. Напротив, существует достаточно высокая вероятность, что биржевые рынки в большей степени предпочтут стабилизироваться на достигнутых к концу апреля ценовых и индексных уровнях, а возможно, даже значительно упадут, чем продолжат свой до конца весны дальнейший активный рост.

Для реализации пессимистичного сценария в мае-июне дополнительным негативным фактором может стать угроза пандемии «свиного гриппа», которая еще больше усилит протекционизм в международной торговле, ухудшит и без того непростую ситуацию в мировой экономике и может стать дополнительным драйвером для масштабного падения мировых фондовых рынков в ближайшие месяцы.

Тем не менее, если существенных негативных информационных и макроэкономических поводов до конца весны в ведущих экономиках не будет, а спекулянты продолжат активно играть на повышение рыночных цен на рисковые инструменты, дополнительный рост общемировой капитализации к лету может составить еще до 20%.

Украинский рынок акций совершенствуется

В мае на стоимостную динамику украинских рисковых инструментов будет по-прежнему влиять текущая ситуация в мировой и украинской экономике, торговая конъюнктура на международных биржах и активность и предпочтения местных игроков, пытающихся заработать свой доход на спекулятивных покупках или продажах ликвидных бумаг, при практически полном отсутствии интереса со стороны системных инвесторов. В последний весенний месяц волатильность как мировых, так и украинского биржевого рынка останется высокой, при этом реальные торги украинскими акциями в ПФТС в мае, несмотря на многочисленные праздничные дни, могут вырасти в 1,5-2 раза по сравнению с апрельскими результатами.

С 28 апреля биржа ПФТС перешла на новую торговую платформу PFTS NEXT, которая является первым этапом реализации проекта "MICEX-NASDAQ OMX-PFTS Ukrainian project" и позволит запустить современный режим рынка заявок на данной бирже с использованием Интернет-трейдинга, что потенциально может привести к увеличению торгового оборота акциями за май до 300-500 млн. грн. Следует отметить, что биржа ПФТС не стала пионером во внедрении рынка заявок, ведь еще месяц назад 26 марта на Украинской бирже (УБ) была запущена первая в Украине система, использующая одновременный биржевой расчет поставки против платежа, на которую и перевели часть своих инвестиционных портфелей крупные торговцы. В последние месяцы активно борется за свой сегмент биржевого рынка и днепропетровская торговая система «Перспектива», которая по итогам первого квартала отвоевала уже почти 10% организованного рынка Украины.

В условиях возрастающей конкуренции украинских бирж, у ликвидных акций в ПФТС существует определенная перспектива вырасти на спекулятивных операциях в среднем за месяц еще на 10-30%, а индексной корзине ПФТС к окончанию мая превысить значение в 400 индексных пункта. Вместе с тем сложная политико-экономическая ситуация в стране, отсутствие какого-либо реального прогресса с инвестиционным спросом на украинские биржевые бумаги и возможность значительной коррекции мировых фондовых рынков делают вполне реализуемым сценарий, при котором украинский индикатор будет стремиться пробить психологический рубеж в 300 пунктов, потеряв за месяц 15-20%.

Олег Морква, генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» (для УНИАН)