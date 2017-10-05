В оккупированном Крыму готовят к продаже "национализированные" предприятия

Подконтрольные Кремлю крымские "власти" обязали "национализированные" предприятия "Крымхлеб", "Симферопольский комбинат хлебопродуктов", "Крымтелеком", "Крымтехнологии" и издательство "Таврида" оформить документы на приватизацию до конца 2017 года. Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкоц на пресс-служба подконтрольного Кремлю Минимущества Крыма.

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"Оформить все правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, находящиеся в пользовании каждого из указанных предприятий, необходимо до конца текущего года", – цитирует ведомство российского министра имущественных и земельных отношений Крыма Анну Анюхину.

По данным министерства, в ходе приватизации предприятия "проведут инвентаризацию всего имущества, а также оформят все правоустанавливающие документы на объекты недвижимого имущества и земельные участки, находящиеся в их пользовании".

"Таким образом, предприятия получат полный комплект документов, позволяющий правомерно владеть и пользоваться собственными имущественными комплексами", – указано в сообщении.

Крымские "власти" 11 сентября согласовали приватизацию "национализированных" предприятий "Крымхлеб", "Симферопольский комбинат хлебопродуктов", "Крымтелеком", "Крымтехнологии" и "Издательство и типография "Таврида".

Подконтрольный России крымский парламент на сессии 20 сентября включил в прогнозный план приватизации продажу 100 процентов акций завода шампанских вин "Новый свет", "Крымхлеб" и "Крымтелеком".

В марте 2014 года в аннексированном Россией Крыму "национализировали" около 480 предприятий и организаций. Украина подала иски в международные суды, где требует в качестве компенсаций не только деньги, но и российское зарубежное имущество.