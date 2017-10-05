Рада до конца года примет новый закон о приватизации - премьер (видео)

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что до конца 2017 года парламент примет новый закон о приватизации.

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Об этом глава правительства заявил на Киевском международном экономическом форуме.

"Я уверен, что до конца года мы примем новое приватизационное законодательство", - сказал премьер.

Также Гройсман подчеркнул, что наряду с продажей госактивов правительство сконцентрирует усилия на поддержке инновационных секторов экономики.

Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики одобрил доработанный после заседания Национального совета реформ законопроект о приватизации, который, в отличие от первоначальной версии, не содержит нормы об исключительной юрисдикции международного арбитража в рассмотрении вопросов, связанных с приватизацией.

Согласно законопроекту, юрисдикция международного арбитража может быть включена в договор купли-продажи "по согласию сторон".

Кроме того, новая редакция законопроекта вводит критерий разделения госпредприятий на объекты большой и малой приватизации. Большим приватизационным объектом будет считаться предприятие, стоимость активов которого превышает 250 миллионов гривень. К приватизации больших активов будет привлекаться инвестиционный советник с мировой репутацией. Объекты малой приватизации будут продаваться исключительно с помощью электронных аукционов.

Стартовой ценой объектов малой приватизации станет чистая стоимость активов, или балансовая стоимость, если чистая стоимость отрицательная. Если балансовая стоимость отсутствует, то Фонд госимущества обязан изучить спрос на рынке и предложить стартовую цену. Если после изучения спроса не получится установить стартовую цену, то будет использоваться методика оценки, определенная Кабинетом министров. Первый этап аукциона - это классический аукцион с повышением цены. Если аукцион не состоялся, то объект выставляется повторно на такой же классический аукцион, но с дисконтом 25% от начальной цены. Если объект не был продан и на этом этапе, происходит третий аукцион с дисконтом 50% от начальной цены. После третьего неуспешного этапа происходит четвертый аукцион - с понижением цены, где отправной точкой является стартовая цена третьего этапа.