Облигации ДТЭК включены в котировочный список ПФТС

Процентные именные облигации ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) серий «А», «В», «D» прошли процедуру листинга и включены в котировочный список ПФТС 2-го уровня листинга.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фондовой биржи.

Справка УНИАН. ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) - первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, включающая предприятия по добыче угля (ОАО «Павлоградуголь», ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса»), генерации (ООО «Востокэнерго») и поставке электроэнергии (ОАО «ПЭС-Энергоуголь», ООО «Сервис-Инвест). Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). ДТЭК занимает лидирующие позиции в топливно-энергетическом комплексе Украины. По итогам 2008 года доля компании в угледобывающей отрасли Украины составила 22,6%, в тепловой генерации – 25,4%, в дистрибуции электроэнергии – 6,5%.