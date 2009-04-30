Винницкий горсовет выплатил 445,8 тыс. грн. дохода

Винницкий городской совет 30 апреля 2009 года выплатил 445,8 тыс. грн. дохода за третий квартальный купонный период по облигациям серии F.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник финансового управления Винницкого горсовета Наталья ЛУЦЕНКО.

Согласно сообщению, банк «Хрещатик» как лид-менеджер и платежный агент выпуска облигаций местного займа Винницы своевременно выплатил проценты по облигациям серии F за третий купонный период из расчета 17,88% годовых, что составляет 44,58 грн. на одну облигацию номиналом 1000 грн.

Как сообщал УНИАН, муниципальные облигации Винницкого горсовета серии F на общую сумму 10 млн. грн. были выпущены 1 августа 2008 года через уполномоченный банк "Хрещатик" сроком на 3 года и 5 месяцев со ставкой доходности 17,88% годовых.

Вырученные от продажи облигаций средства городская власть Винницы направила на капитальный ремонт дорог.

Справка УНИАН. ОАО "Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 г.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. его акционерами являлись: ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,678%; Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 23,7037%.

По данным агентства Fitch, в настоящее время до 58% акций банка косвенно контролирует Киевская инвестиционная группа.