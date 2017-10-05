Реструктуризация внутреннего госдолга на 220 миллиардов гривень: детали

Министерство финансов с целью проведения репрофайлинга облигаций внутреннего государственного займа (замены облигаций на другие с более длительным сроком погашения) в портфеле Национального банка проведет 40 выпусков ОВГЗ на 219,564 млрд грн сроками обращения от 7 лет до 31 года.

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Об этом говорится в условиях выпуска и размещения ОВГЗ Украины в 2017 году, утвержденных Кабинетом министров 4 октября и обнародованных на сайте правительства.

Согласно документу, ставка процентного дохода по облигациям с погашением в период с 2025 по 2035 год объемом 74,391 млрд грн будет фиксированной и составит от 8,12 до 11,3% годовых.

Ставка дохода по более долгосрочным облигациям – с погашением в период с 2036 по 2047 год, объемом 145,173 млрд грн, для всех купонных периодов, кроме первого, будет установлена в размере индекса потребительских цен в годовом измерении плюс 2,2 процентных пункта.

При этом, если индекс инфляции будет нулевым или отрицательным (дефляция), доход по облигациям будет выплачиваться по ставке 2,2%.

Также сообщается, что облигации будут размещаться путем обмена бумаг в собственности НБУ согласно утвержденному перечню.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 4 октября утвердил условия репрофайлинга облигаций внутреннего госзайма в портфеле Национального банка на общую сумму 219,6 млрд грн, чтобы снизить долговую нагрузку на госбюджет.

Ранее, 24 мая, правительство уже утверждало условия репрофайлинга ОВГЗ в портфеле НБУ на 229 млрд грн, однако в августе Кабмин отменил свое постановление, ссылаясь на отсутствие согласия между Министерством финансов и Национальным банком.

В собственности НБУ находятся ОВГЗ на сумму свыше 360 млрд грн, или 52% их общего объема в обращении.