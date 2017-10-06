Фонд гарантирования утвердил регламент "голландских" аукционов
Структура аукциона предполагает право участника в любой момент до его завершения сделать ставку, а при ее отсутствии система автоматически пошагово снижает цену лота до достижения минимальной цены.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц утвердил регламент проведения "голландских" аукционов по продаже активов ликвидируемых банков.
Как сообщается на сайте фонда, в рамках регламента аукцион будет стартовать с 9:30 до 10:00 утра.
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Автоматическое пошаговое снижение цены лота будет начинаться с 9:30 до 10:00 и завершаться с 16:15 до 16:45.
Период подачи закрытых ценовых предложений установлен с 16:15 до 16:55, а период подачи предложения участником, который остановил аукцион на понижение - с 16:25 до 17:00.
Фонд напомнил, что структура аукциона предполагает право участника в любой момент до его завершения сделать ставку, а при ее отсутствии система автоматически пошагово снижает цену лота до достижения минимальной цены.
Если участник делает ставку, процесс снижения цены останавливается и активируется функционал подачи ценовых предложений.
Победителем станет участник, предложивший наибольшую сумму за лот в течение аукциона до момента его завершения.
Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов анонсировал старт продажи активов неплатежеспособных банков на "голландских" аукционах (торги с понижением цены) с середины октября.
Аукцион по новому формату предполагает автоматическое снижение цены актива на 1% в ходе торгов через одинаковый промежуток времени, но не более чем до 20% начальной стоимости.
По условиям пилотного проекта, аукционы будут проходить в рамках системы "Prozorro.Продажи", в которую фонд перевел аукционы по продаже активов ликвидируемых банков с 1 февраля.
В 2016 году Фонд гарантирования вкладов получил от управления активами неплатежеспособных банков 7,2 миллиарда гривень.