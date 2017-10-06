Фонд гарантирования утвердил регламент "голландских" аукционов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц утвердил регламент проведения "голландских" аукционов по продаже активов ликвидируемых банков.

Как сообщается на сайте фонда, в рамках регламента аукцион будет стартовать с 9:30 до 10:00 утра.

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Автоматическое пошаговое снижение цены лота будет начинаться с 9:30 до 10:00 и завершаться с 16:15 до 16:45.

Период подачи закрытых ценовых предложений установлен с 16:15 до 16:55, а период подачи предложения участником, который остановил аукцион на понижение - с 16:25 до 17:00.

Фонд напомнил, что структура аукциона предполагает право участника в любой момент до его завершения сделать ставку, а при ее отсутствии система автоматически пошагово снижает цену лота до достижения минимальной цены.

Если участник делает ставку, процесс снижения цены останавливается и активируется функционал подачи ценовых предложений.

Победителем станет участник, предложивший наибольшую сумму за лот в течение аукциона до момента его завершения.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов анонсировал старт продажи активов неплатежеспособных банков на "голландских" аукционах (торги с понижением цены) с середины октября.

Аукцион по новому формату предполагает автоматическое снижение цены актива на 1% в ходе торгов через одинаковый промежуток времени, но не более чем до 20% начальной стоимости.

По условиям пилотного проекта, аукционы будут проходить в рамках системы "Prozorro.Продажи", в которую фонд перевел аукционы по продаже активов ликвидируемых банков с 1 февраля.

В 2016 году Фонд гарантирования вкладов получил от управления активами неплатежеспособных банков 7,2 миллиарда гривень.