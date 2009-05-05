Фондовые рынки Европы выросли
08:21, 05 мая 2009Фондовый рынок
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В пределах 2,47-2,89%
Фондовые рынки Европы по итогам торгов в понедельник, 4 мая, продемонстрировали рост на 2,47-2,89% на фоне позитивной информации о продажах жилья в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Германский DAX в понедельник повысился на 2,89%, достигнув 4902,45 пункта.
Французский индекс CAC по итогам торгов поднялся на 2,47% - до 3237,97 пункта.
Торги на фондовых рынках Великобритании не проводились в связи майскими праздниками.
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