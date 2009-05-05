Фондовые рынки Европы выросли

Фондовые рынки Европы по итогам торгов в понедельник, 4 мая, продемонстрировали рост на 2,47-2,89% на фоне позитивной информации о продажах жилья в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Германский DAX в понедельник повысился на 2,89%, достигнув 4902,45 пункта.

Французский индекс CAC по итогам торгов поднялся на 2,47% - до 3237,97 пункта.

Торги на фондовых рынках Великобритании не проводились в связи майскими праздниками.