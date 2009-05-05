Акции РФ закрыли торги ростом

События мировых фондовых и сырьевых рынков сегодня не дали ни малейшего повода для снижения российскому рынку акций, который прибавил в основных индексах вплоть до 4 процентов, что было к тому же нетрудно сделать на невысоких объемах, говорят участники торгов, сообщает http://ru.reuters.com/news/businessРейтер..

"Рынок жив, идёт выше, правда, без больших объемов", - говорит Денис Горват из ING Bank.

Индекс РТС к 18.12 МСК повысился на 2,74 процента до 855,670, индекс ММВБ по торгам акциями - на 3,86 процента до 955,77. Объем торгов на фондовом рынке РТС составил $82,6 миллиона, объем торгов на фондовом рынке ММВБ - 97,6 миллиарда рублей.