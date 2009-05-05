Торги в США завершились ростом котировок

Торги в США в понедельник 4 мая завершились ростом котировок акций, сообщает k2kapital..

Инвесторы обретают все больше уверенности в перспективах восстановления экономики благодаря новым макроэкономическим данным. Оптимизм инвесторов вызывает также и то, что банки могут привлекать капитал самостоятельно, без помощи властей.

По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average поднялся на 214,33 пункта, или на 2,6%, до 8426,74 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 29,72 пункта, или на 3,3%, на отметке 907,24 пункта. “Высокотехнологичный” Nasdaq Composite укрепился на 44,36 пункта, или на 2,5%, и закрылся на отметке 1763,56 пункта.