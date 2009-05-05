Российские рынки умеренно растут

Российский рынок акций, открывшийся уверенным ростом, в течение дня последовал за негативной динамикой фьючерсов на индексы США, к середине вторника российские индексы находятся в легком плюсе. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне российский фондовый рынок завершил день ростом индексов на 3-4% при благоприятном внешнем фоне, в лидерах торгов оказались привилегированные акции Сбербанка. Некоторому снижению активности со стороны участников рынка способствовал тот факт, что в Лондоне торги в понедельник не проводились в связи с выходным днем в Великобритании. Американские индексы выросли по итогам торгов в понедельник, их примеру последовали и российские АДР, мировые цены на нефть стабилизировались возле отметки 53 доллара за баррель. Основным поводом для покупок в ходе торговой сессии понедельника стал выход сильной статистики по строительству и жилищному сектору США: расходы на строительство в марте выросли на 0,3% против снижения на 1% в феврале и ожиданий снижения на 1,4%; индекс незакрытых сделок по покупке недвижимости вырос в марте на 3,2%, с пересмотренного в сторону повышения февральского показателя в 2%. Однако давление на российский рынок во вторник оказывают снижающиеся с утра фьючерсы на американские индексы. В результате, открытие российского рынка было позитивным, но уже через полчаса торгов индекс ММВБ ушел в отрицательную область. На 13.00 мск индекс ММВБ незначительно укрепился - на 0,02% - до отметки 957,96 пункта, индекс РТС вырос к этому времени на 1,39% - до 867,53пункта. По словам аналитиков, итог торгового дня во многом определит начало выступления главы ФРС Бена Бернанке. В лидерах торгов на ММВБ во вторник находятся акции ВТБ (+3,64% на ММВБ) . Как объясняет аналитик инвесткомпании "Алемар"Василий Конузин, бумаги банка растут "на все более реальной идее выкупа акций у участников "народного IPO" (причем по цене размещения (13,6 копеек), при том, что текущая рыночная цена на 76% ниже). Привилегированные акции Сбербанка стремительно растут уже четвертый день подряд в преддверие закрытия реестра 8 мая (+3,43% на ММВБ), обыкновенные акции смотрятся более бледно (+0,61% на ММВБ). Негативную динамику демонстрируют во вторник акции нефтегазовых компаний: ЛУКОЙЛ (-1,63% на ММВБ), "Роснефть" (-0,75% на ММВБ), "Сургутнефтегаз" (-0,79% на ММВБ). В легком плюсе находятся лишь привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+0,63% на ММВБ), которые существенно выросли накануне в преддверие отсечки реестра 15 мая. Падение демонстрируют также и котировки энергетических компаний: ТГК-5 (-1,75% на ММВБ), "МосЭнерго" (-0,94% на ММВБ), ОГК-5 (-2,14% на ММВБ).