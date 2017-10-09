Нацбанк и Минфин реструктуризировали внутренний госдолг на 220 миллиардов

Национальный банк и Министерство финансов Украины завершили сделку с государственным долгом (репрофайлинг) по обмену облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности Национального банка на новые бумаги.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального банка Украины, общий объем портфеля ОВГЗ в собственности НБУ на сегодняшний день составляет 360,6 миллиарда гривень, из которых под репрофайлинг попали облигации номиналом 219,6 миллиарда гривень.

По информации НБУ, облигации на 145,2 миллиарда гривень конвертированы в долгосрочные гривневые бумаги с привязкой доходности к инфляции, еще на 74,4 миллиарда гривень - с фиксированными ставками доходности.

Погашение новых облигаций будет происходить равномерно - примерно по 12 миллиардов гривень ежегодно - до 2047 года. Такой подход позволит равномерно распределить нагрузку на государственный бюджет в течение 30 лет.

Кроме того, как отметили в НБУ, привязка выплат по части облигаций к инфляции будет способствовать проведению взвешенной фискальной политики, согласованной с инфляционными целями.

Также наличие облигаций с фиксированной доходностью и различными сроками погашения позволит НБУ использовать их для проведения монетарных операций в случае возникновения такой необходимости.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 4 октября утвердил условия репрофайлинга облигаций внутреннего госзайма в портфеле Национального банка на общую сумму 219,6 миллиарда гривень, чтобы снизить долговую нагрузку на госбюджет.

По утвержденным условиям, Минфин для проведения репрофайлинга проведет 40 выпусков ОВГЗ на 219,564 миллиарда гривень сроками обращения от 7 лет до 31 года. Ставка процентного дохода по облигациям с погашением в период с 2025 по 2035 год составит от 8,12 до 11,3% годовых, по облигациям с погашением с 2036 по 2047 год - в размере годовой инфляции плюс 2,2 процентных пункта. При нулевой или отрицательной инфляции доход будет выплачиваться по ставке 2,2%.

В собственности НБУ находятся ОВГЗ на сумму свыше 360 миллиардов гривень, или 52% их общего объема в обращении.