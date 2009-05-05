Медведев: господдержка российского фондового рынка не дала пользы

Прямая господдержка российского фондового рынка в антикризисных целях оказалась неэффективной, а его повышательная динамика пока не стала тенденцией, считает президент Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

"Надо признаться откровенно: прямая государственная поддержка фондового рынка ни к чему не привела", - заявил он во вторник на встрече с членами партии "Справедливая Россия". Ранее государство выделило Банку развития (ВЭБу) 175 миллиардов рублей для инвестирования на национальном фондовом рынке, пережившем обвальное падение в результате кризиса. Медведев отметил, что в целом неэффективность такой поддержки оказалась общемировой закономерностью. "К сожалению, даже достаточно крупные вливания в фондовый рынок тех или иных стран ничего не изменили. И у нас ничего не изменили", - констатировал президент. По его словам, в настоящее время на фондовом рынке наблюдается "неплохой рост". "Но это не значит, что мы вышли уже на тот тренд, когда развитие фондового рынка будет носить такой повышательный характер в общем. Это не так", - сказал Медведев.