Фондовые рынки Европы закрылись разнонаправленно

Фондовые рынки Европы по итогам торгов во вторник, 5 мая, изменились разнонаправленно, сообщает агентство Франс Пресс.

К закрытию торговой сессии, которая стала первой на этой неделе в связи майскими выходными, британский индекс FTSE 100 вырос на 2,21% - до отметки 4336,94 пункта. Германский DAX во вторник понизился на 1,01%, достигнув 4853,03 пункта. Французский индекс CAC по итогам торгов упал на 0,40% - до 3225,00 пункта.

По мнению аналитиков, фондовые рынки Франции и Германии закрылись спадом из-за намерения инвесторов зафиксировать прибыль за понедельник, когда к закрытию торгов CAC и DAX продемонстрировали рост в пределах 2,47-2,89%. FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) - основной фондовый индекс Великобритании, рассчитывается по котировкам акций 100 британских компаний с максимальной рыночной капитализацией, взвешенных по рыночной капитализации. CAC 40 (Cotation Assistee en Continu) - основной биржевой индекс Франции, рассчитывается как средневзвешенное по капитализации значение цен акций 40 крупнейших компаний. DAX 30 (Deutscher Aktienindex) - основной фондовый индекс Германии, рассчитывается как индекс доходности акций 30 крупнейших компаний (по рыночной капитализации).