Фонд госимущества проверит 32 приватизированных предприятия

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) до конца года проверит 32 предприятия на предмет выполнения ими договоров купли-продажи, в частности, инвестиционных обязательств, сообщила пресс-служба ФГИУ.

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Сообщается, что проверка, в частности, пройдет в таких предприятиях как «Винницаоблэнерго», «Волыньоблэнерго», «Волыньгаз», «Житомиргаз», «Запорожьегаз», «Ниженский завод сельхозмашиностроения», авиакомпании «Горлица» и на других.

«Всего на контроле ФГИУ находится 12,5 тыс. договоров. Претензионно-исковая работа по расторжению и возвращению отчужденных объектов в государственную собственность осуществляется по 123 договорам, из которых 9 - пакетов акций акционерных обществ, 18 - единых имущественных комплексов и 96 - объектов незавершенного строительства», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в мае 2017 года Фонд госимущества подал в Хозяйственный суд Киева иск к компании «ЕСУ», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову, и Государственному экспортно-импортному банку Украины о расторжении договора купли-продажи акций крупнейшего оператора компании «Укртелеком» и взыскании пени в размере 2,17 млрд грн.

В 2011 году оператора «Укртелеком» выкупила компания ESU, заплатив 10,57 млрд грн за 92,79% акций. В 2013 году холдинг украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» завершил сделку по покупке 100% акций компании UA Тelecominvest Limited, которой принадлежат 100% ESU.

В 2015 году Комиссия Верховной Рады по приватизации поручила тогдашнему главе Фонда госимущества Игорю Билоусу провести служебное расследование относительно соблюдения требований действующего законодательства должностными лицами ФГИУ во время приватизации «Укртелекома».

В начале декабря 2016 года ФГИУ отказал компании ESU в согласовании сделки по продаже принадлежащего ей контрольного пакета акций компании «ТриМоб» из-за рисков невыполнения обязательств по приватизационному контракту.