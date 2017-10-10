Dow Jones по ошибке сообщило о слиянии Apple и Google

Dow Jones по ошибке сообщило о том, что Google покупает Apple за $9 млрд. Об этом пишет Republic со ссылкой на CNBC.

В первоначальных сообщениях говорилось, что основатель Apple Стив Джобс написал о сделке в своем завещании. Впоследствии DJ опубликовало опровержение информации.

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«Пожалуйста, не обращайте внимания на заголовки, которые появились на Dow Jones Newswires между 9:34 и 9:36 утра. Они были опубликованы из-за технической ошибки. Все эти заголовки удаляются. Мы приносим свои извинения за ошибку», – говорилось в сообщении агентства.

Представители DJ подчеркнули, что компанию не взламывали. Как отмечает CNBC, трудно сказать, повлияли ли ошибочные сообщения на рынок, поскольку цена сделки в $9 млрд выглядела неправдоподобной. Рыночная стоимость Apple в настоящее время превышает $800 млрд.

Как пишет 9to5mac, после публикации сообщений стоимость акций Apple выросла с примерно 155 долларов до 158, но позже опустилась.