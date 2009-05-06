Поддержка Россией фондового рынка ни к чему не привела

Поддержка государством российского фондового рынка "ни к чему не привела", и его рост пока не стал тенденцией. Как сообщает Reuters со ссылкой на российские информагентства, об этом заявил президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

"Надо признаться откровенно: прямая государственная поддержка фондового рынка ни к чему не привела, - отметил он. - К сожалению, даже достаточно крупные вливания в фондовый рынок тех или иных стран ничего не изменили. И у нас ничего не изменили".

Д.МЕДВЕДЕВ напомнил, что государство отказалось от прямой поддержки фондового рынка, и отметил, что в настоящее время на фондовом рынке наблюдается "неплохой рост".

"Но это не значит, что мы вышли уже на тот тренд, когда развитие фондового рынка будет носить такой повышательный характер в общем. Это не так", - отметил президент РФ.

Как отмечает Reuters, в конце прошлого года государственная финансовая корпорация ВЭБ скупала акции на рынке, и рынок это заметил. По словам трейдера компании Ист Коммерц Павла КОРЫШЕВА, ВЭБ покупал акции на 5-10% дороже, чем продавали иностранные участники рынка.

"Наверное, в тот момент это и было полезно, но ВЭБ тогда был единственным покупателем", - сказал он.

По данным ВЭБа, на поддержку фондового рынка ему в 2008 году было выделено 175 миллиардов, из которых он, по данным на 1 апреля 2009 года, потратил 167 миллиардов рублей.