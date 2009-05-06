Индекс ПФТС в апреле вырос максимально

Индекс акций ПФТС по итогам апреля вырос на максимальную за всю историю расчета этого показателя величину - 49,5%, с 227,34 до 339,85 пунктов, а за 4 месяца 2009 г. - на 12,7%, с 301,42 до 339,85 пунктов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Как отметили в ПФТС, общий объем торгов фондовой биржи ПФТС в апреле составил 0,54 млрд. грн., а за 4 месяца 2009 года - 4,65 млрд. грн. Рост ликвидности в секторе акций привел к более чем двукратному росту объема торгов акциями (419,9 млн. грн.) по сравнению с мартом, в то время как объем торгов долговыми ценными бумагами (кроме муниципальных облигаций) сократился. Объем торгов корпоративными облигациями на вторичном рынке в ПФТС в апреле составил 81,2 млн. грн., ОВГЗ – 12,5 млн. грн., муниципальными облигациями – 2,9 млн. грн.

Общее количество соглашений, заключенных в ПФТС в апреле, почти втрое превысило мартовские данные и составило 3 100 шт. Наибольшее количество соглашений заключено с акциями ОАО «Енакиевский металлургический завод», ОАО «Центрэнерго», ОАО «Азовсталь», ОАО «Укрнафта» и ОАО «Западэнерго».

Капитализация биржевого списка ПФТС выросла на протяжении месяца на 13,2% - с 165,3 млрд. грн. до 187,1 млрд. грн.

По состоянию на 1 мая 2009 года, в биржевом списке ПФТС находилось 837 ценных бумаг: 13 - в котировальном списке первого уровня, 261 - в котировальном списке второго уровня и 563 - в Списке внелистинговых ценных бумаг.