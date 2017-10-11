Поступления от малой приватизации с начала года выросли в 2 раза

Поступления в государственный бюджет Украины от малой приватизации за 9 месяцев 2017 года составили 112 миллионов гривень, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщил глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталий Трубаров в Facebook.

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"Фонд государственного имущества Украины за 9 месяцев продал 107 объектов малой приватизации более чем на 112 миллинов гривень, которые уже перечислены в государственный бюджет. Этот результат вдвое превысил показатель за аналогичный период 2016 года", - написал Трубаров.

Он также отметил, что в ближайшее время стартует пилотный проект "Prozoro.Продажи", на котором будет отработана приватизация объектов через электронные площадки, а влияние чиновников будет минимизировано.

Фонд государственного имущества также ожидает передачу 893 предприятий, определенных Министерством экономического развития и торговли, для начала процедуры приватизации.

"Сейчас проводим диалог с министерствами, которые являются балансодержателями государственных объектов, чтобы сдвинуть с мертвой точки процесс передачи предприятий и в 2018 году выйти на качественно новый уровень приватизации", - написал Трубаров.

Как сообщал УНИАН, в конце мая этого года Фонд госимущества и Минэкономразвития определили первые 90 объектов малой приватизации для продажи через Prozorro.

Кабинет министров в начале мая этого года утвердил пилотный проект малой приватизации через электронную площадку Prozorro.