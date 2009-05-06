Кабмин разрешил ГИУ разместить облигации

Кабинет министров Украины разрешил Государственному ипотечному учреждению разместить облигации на сумму 1 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

"Один млрд. грн. - общая сумма облигаций, которые будут размещаться в ипотечном учреждении", - сказал он, уточнив, что облигации будут размещаться с 14 мая.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО высказала надежду, что в 2009 году удастся пополнить Государственное ипотечное учреждение на 2 млрд. грн.

«Я уверена, что мы вернем в Государственное ипотечное учреждение 1 млрд. долга, еще 1 млрд. получим дополнительно за счет продажи ценных бумаг. И я думаю, что в этом году мы еще 2 млрд. грн., того, чего не было в прежние годы, сможем отдать на приобретение жилья», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступает государство в лице Кабинета министров.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения собственных облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.

Объем рефинансирования первичных кредиторов ГИУ в 2008 году вырос более чем в 2 раза – до 2,2 млрд. грн.