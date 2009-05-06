Казахстанские акционеры поддержат свою долю в «Оранте»

Председатель наблюдательного совета национальной акционерной страховой компании «Оранта» Олег СПИЛКА в интервью УНИАН сообщил, что, «по его ощущениям», казахстанские акционеры компании будут участвовать в выкупе акций дополнительной эмиссии компании и поддерживать свою долю в капитале.

«Если «БТА Банк» (Казахстан) и «ТуранАлем Секьюритиз» (Казахстан) воздержались при голосовании по данному вопросу (при голосовании 17 апреля на собрании акционеров за увеличение уставного капитала НАСК «Оранта» на 600,093 млн. грн. – до 775,125 млн. грн. - УНИАН), то это лишь потому, что они хотят осознанно к нему подойти. Мои ощущения на сегодняшний день, что они будут участвовать и поддерживать свою долю», - сказал О.СПИЛКА.

В то же время он отметил, что пока конкретного решения об участии в выкупе акций допэмиссии НАСК «Оранта» от казахстанских акционеров не поступало.

«Нельзя говорить, что «БТА Банк» определился или не определился, это большая махина, плюс ко всему туда зашло государство, а это тоже нужно понимать. Есть вертикаль принятия решений и так далее. Им нужно время для того, чтобы принять окончательное решение и о нем заявить. Мои ощущения - решение будет положительным», - сказал глава набсовета СК «Оранта».

Также он сообщил, что как акционер компании он будет участвовать в допэмиссии и поддерживать свою долю. При этом размер пакета акций СК, который ему принадлежит, О.СПИЛКА не сообщил.

«Да, я буду поддерживать свою долю. Я сейчас свои акции тоже передаю в холдинг, то есть IMG будет компанией, которая и владеет, и управляет пакетами акций», - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, кто является конечным владельцем пакетов акций НАСК «Оранта», принадлежащих двум кипрским компаниям, О.СПИЛКА сказал следующее: «Конечным бенефициаром, я не могу это утверждать, является Мухтар АБЛЯЗОВ (до недавнего времени - председатель совета директоров «БТА Банка» (Казахстан) - УНИАН), но документально это не подтверждено. Тут тоже есть момент де-юре и де-факто. Поэтому я не буду отрицать, что он может являться конечным бенефициаром, но подтвердить это документально я не могу».

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на собрании акционеров НАСК «Оранта» было принято решение увеличить уставный капитал на 600,093 млн. грн. – до 775,125 млн. грн.

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах». На конец февраля т.г. НАСК «Оранта» имела 676 структурных подразделений и более 7 тыс. страховых агентов.

Общий сбор страховых платежей компании по итогам 2008 года составил 1,01 млрд. грн., страховые выплаты – 399,5 млн. грн., чистая прибыль – 7,5 млн. грн.

На 1 января 2009 года уставный капитал НАСК «Оранта» составлял 175,032 млн. грн.

На сегодня основными акционерами НАСК «Оранта» являются Colorino Trading Ltd (Кипр) – 20,22%, Saleta Ltd (Кипр) – 24,99%, компания «ТуранАлем Секьюритиз» (Казахстан) – 14,44% и «БТА Банк» (Казахстан) – 25% + 1 акция. Также 11,35% акций владеет около 20 иностранных и внутренних инвесторов.