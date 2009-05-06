Индекс Варшавской фондовой биржи вырос

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 в апреле вырос почти на 19%, что стало наилучшим показателем месячного роста за последние шесть лет.

Как сообщает TVN24, в последний день торгов, 30 апреля, индекс вырос на почти 3% и достиг уровня 1798,51 пунктов. Подорожали акции 203 фирм против 102 компаний, акции которые подешевели. Объем торгов 30 апреля составил свыше 400 млн. евро.

Эксперты отметили, что достижение такого высокого результата в апреле стало возможным благодаря позитивным новостям с международных фондовых рынков, в первую очередь, американского.

По мнению аналитиков, польский рынок имеет все шансы в мае продолжить свой рост при условии отсутствия негативных новостей о состоянии мировой экономики.

По данным TVN24, в марте WIG 20 вырос на 10% - до 1511,85 пунктов.