Рынок акций поддержат новости от МВФ

Поддержкой рынку акций в ближайшее время будут выступать новости от МВФ (об утверждении решения по очередному транша для Украины), а также результаты стресс-тестов американских банков, которые ожидаются в ближайшие 2 дня.

Такой прогноз озвучил в интервью корреспонденту УНИАН брокер торгового отдела ЗАО "Альтана Капитал" Евгений ПШЕНИЧКИН.

Он отметил, что украинский фондовый рынок продолжил демонстрировать положительную динамику на торгах в среду, 6 мая. По информации брокера, внешний фон к открытию складывался неоднозначный: фондовые площадки США и Европы закрылись разнонаправленною, сохраняя преимущественно восходящий тренд. «Всеобщая паника, связанная с возможной угрозой распространения свиного гриппа, на данный момент существенно поутихла, иностранные транснациональные корпорации публикуют положительную отчетность, фьючерсы на ведущие мировые индексы сегодня уверенно торгуются в зеленой зоне», - сообщил Е.ПШЕНИЧКИН.

По словам брокера, сегодня с самого открытия наш рынок не занял единой позиции: котировки неспешно пошли вниз. К 12:00 индекс Украинской Биржи (УБ) достигал -0,7%. «Однако уже спустя час после открытия ситуация резко изменилась: начались точечные сделки по отдельным эмитентам, преимущественно – из металлургического сектора, которые развернули вслед за собой весь рынок», - отметил Е.ПШЕНИЧКИН. Практически по всем ликвидным эмитентам был зафиксирован уверенный рост, добавил он. Так, сообщил брокер, Енакиевский МЗ за день вырос на 2,62% (16 сделок), «Азовсталь» – на 3,91% (12 сделок), Алчевский МК – на 7,95 (14 сделок). Традиционно сильные позиции у электроэнергетики: «Захидэнерго», «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» продемонстрировали рост от 3% до 17%, подчеркнул Е.ПШЕНИЧКИН. По его словам, незначительное снижение сегодня продемонстрировали лишь бумаги Крюковского ВСЗ (-4,42%).

Брокер отметил также, что сегодня публиковались данные о производственных и финансовых показателях отечественных предприятий черной металлургии и коксохимию за последние 4 месяца. По его словам, в целом показатели негативные – отмечается спад производства по всем видам товарной продукции, что может негативно сказаться на перспективах роста в данных секторах.

Е.ПШЕНИЧКИН напомнил, что индекс ПФТС сегодня подрос на 2,77% - до уровня в 370,59 пунктов (объем торгов – 6,8 млн. грн.), индекс УБ вырос на 4,59% (объем – 3,7 млн.грн.). «Скорее всего, завтра рост продолжится: большинство крупных участников уже выставили достаточно большие заявки на покупку на предстоящих торгах», - прогнозирует брокер.