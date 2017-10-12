Французская группа "Ашан" продала акции сети "Фуршет"

Французская группа "Ашан Ритейл Украина" продала 20 процентов акций сети супермаркетов «Фуршет» инвестиционной компании VI2-Partners, сообщила пресс-служба группы.

Читайте такжеПрокуратура начала расследование насчет торговли с оккупированным Крымом компаниями "Пежо" и "Ашан"

"Подобное решение коррелирует с глобальной стратегией "Ашан Ритейл Украина", предусматривающей развитие мультиформатности под единой маркой-вывеской. Недавний выкуп магазинов "Караван", которые постепенно перейдут под марку "Ашан", прямое тому доказательство", - говорится в сообщении.

Сумма сделки не указана.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году французская группа "Ашан" приобрела 20% акций украинской группы ритейла «Фуршет».

В июне 2017 года " Ашан Ритейл Украина" подписала соглашение с украинским дистрибьютором «Караван» по выкупу его активов.

Справка УНИАН. Компания «Ашан» создана в 1961 году Жераром Мюлье в Рубе (Франция). Сегодня группа компаний «Ашан» представлена в 14 странах мира, включает в себя более 1,4 тыс. гипер- и супермаркетов. В Украине компания работает с 2007 года. На сегодня сеть состоит из 11 гипермаркетов в Украине.

Инвестиционная компания VI2-Partners работает в Украине с 2014 года.