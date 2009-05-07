Торги в США завершились ростом котировок акций

Торги в США в среду 6 мая завершились ростом котировок акций, сообщает k2kapital..

На рынке появилась информация, что объемы средств, которые должны привлечь банки, прошедшие стресс-тесты, могут оказаться не столь значительными, как ожидалось. Положительное влияние на инвесторов произвел также отчет ADP о занятости в частном секторе США.

По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average поднялся на 101,55 пункта, или на 1,2%, до 8512,20 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 15,73 пункта, или на 1,7%, на отметке 919,53 пункта. “Высокотехнологичный” Nasdaq Composite укрепился на 4,98 пункта, или на 0,2%, и закрылся на отметке 1759,10 пункта.