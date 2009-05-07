"Кредит-Рейтинг" поместило ряд компаний в контрольный список

Украинское рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" объявило о помещении долгосрочных кредитных рейтингов выпусков именных процентных облигаций ряда компаний: ООО "Черноморец СЦ" (uaА, прогноз негативный ), ООО "Строительная фирма" (uaА, прогноз негативный ), ООО "Бизнес-центр "Приморья" (uaА, прогноз негативный ), ООО "Трейдоптимум" (uaА, прогноз негативный) в контрольный список рейтингов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства.

Как отметили в "Кредит-Рейтинге", помещение кредитных рейтингов процентных облигаций в контрольный список рейтингов связано с включением в контрольный список кредитного рейтинга поручителя по этим выпускам - АКБ "Имэксбанк".

Контрольный список рейтингов предназначен для информирования участников финансового рынка Украины о возможных изменениях рейтингов в краткосрочном периоде. Помещение рейтинга в список означает, что в настоящее время агентство рассматривает вопрос его изменения в связи с событиями или развивающимися тенденциями, которые существенным образом могут повлиять на кредитоспособность обладателя такого рейтинга.