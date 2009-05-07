Кабмин пополнил список приватизируемых предприятий

Кабинет министров Украины дополнил список предприятий, государственные пакеты акций которых подлежат продаже в текущем году.

Об этом говорится в распоряжении КМУ (от 28 апреля 2009 г. №474-р), обнародованном на сайте Верховной Рады.

Так, в 2009 году правительство планирует приватизировать госпакеты акций следующих предприятий - 50% + 1 акция АХК "Укрнафтопродукт", 73,368% ОАО «Макеевский коксохимический завод», 50,01% ОАО «Оснастка», 99,99% ОАО «Новороздольский завод сложных минеральных удобрений» и пр.

В этом году КМУ также рассчитывает приватизировать госпакеты ряда авиакомпаний - 61,581% акций совместного Закрытого акционерного общества «Международные авиалинии Украины», 100% ОАО «Авиакомпания «Национальные авиалинии Украины», 95% ОАО «Хмельницкое авиапредприятие «Подилля-Авиа», 35,516% ОАО «Ривненская авиакомпания «Универсал-Авиа», 8,317% ОАО «Авиакомпания «Аэролюкс». Правительство также планирует продать в этом году ряд предприятий угольной отрасли - 38,62% акций ЗАО «Центральная обогатительная фабрика «Донецкая», 38,25% ОАО «Центральная обогатительная фабрика «Добропольская», 41% ЗАО «Центральная обогатительная фабрика «Углегорская», 38,25% «Центральная обогатительная фабрика «Октябрьская», 100% ОАО «Государственная холдинговая компания «Укруглепромтранс» и пр.