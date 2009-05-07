Госкомзем: землю и объект нужно оценивать отдельно

При продаже государственных имущественных комплексов необходимо отдельно оценивать земельный участок и имущественный объект.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил заместитель главы Госкомзема Антон ТРЕТЬЯК.

По его словам, земля рассматривается как активный капитал, в который включены две составляющие - природная (почва) и интеллектуальная (благоустройство территории для размещения объекта недвижимости). Поэтому земля не может быть объединена с имущественным объектом, который является пассивным капиталом.

А.ТРЕТЬЯК отметил, что в Украине существуют проблемы, касающиеся методов оценки земли, поскольку у нас рынок еще не сформирован и частично ограничен (не продаются земли сельскохозяйственного назначения), и соответственно, нет информационной базы по стоимости земли.