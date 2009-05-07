Astrum: покупателем 71% «Черкассыоблэнерго», вероятно, станет ЭС

Комментарий старшего финансового аналитика компании «Astrum Investment Management» Яна Липчинского.

Наиболее вероятным покупателем 71% акций «Черкассыоблэнерго» является группа Энергетический Стандарт. Однако, как показали проведенные в последнее время аукционы по приватизации акций «Полтаваоблэнерго» (тикер: POON) и «Прикарпаттяоблэнерго» (тикер: PREN), итоги приватизации в основном определяет стартовая цена пакета.

Более 26% «Черкассыоблэнерго» принадлежит группе Энергетический Стандарт, аффилированной компании российского бизнесмена Константина Григоришина. Несмотря на то, что размер 71% пакета, который ФГИУ намерен продать, является достаточным для получения оперативного контроля над компанией, потенциальный инвестор проявит осторожность, принимая во внимание блокирующий 26% пакет Энергетического Стандарта.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил о намерении продать 71% акций в энергораспределяющей компании «Черкассыоблэнерго» (тикер: CHON) в 2009 г.

В настоящее время ФГИУ находится в процессе консолидации 71% пакета, поскольку 25% CHON принадлежит дочерней компании Фонда, УкрЭСКО, в то время как остальными 46% владеет сам ФГИУ.

Справка УНИАН. ОАО "Черкассыоблэнерго" осуществляет лицензионную деятельность по поставкам и передаче электроэнергии на территории Черкасской области. Компания поставляет электроэнергию 595 985 физических и 14 415 юридических абонентов (771 – промышленных, 12 464 – непромышленных).

Государство контролирует 71% акций «Черкассыоблэнерго». Прямой контроль над пакетом 46% акций осуществляется через НАК «Энергетическая компания Украины», опосредованный – через «УкрЭСКО» (25%).

14,53% акций компании принадлежат Grayham Investments Limited (Британские Виргинские острова), 10,78% – Orlenia Holdings Limited (Кипр).

В 2008 году "Черкассыоблэнерго" увеличило прибыль на 65,9% – до 50,121 млн. грн.