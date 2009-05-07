Киев выплатил 10 млн. долл. по еврооблигациям

Киевский городской совет провел выплату 10 млн. долл. процентов по облигациям участия в кредите, выпущенным столичной властью в октябре 2005 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба банка «Хрещатик», который является ко-менеджером и платежным агентом этого займа.

Как сообщал УНИАН, еврооблигации были выпущены в 2005 году на общую сумму 250 млн. дол. под 8% годовых, срок обращения - 10 лет (до 6 ноября 2015 года).