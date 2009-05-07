На фондовом рынке все четче вырисовываются признаки «пузыря»

На украинском фондовом рынке всё чётче вырисовываются признаки «пузыря», который рано или поздно должен лопнуть.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН брокер торгового отдела ЗАО "Альтана Капитал" Евгений ПШЕНИЧКИН.

Как отметил брокер, завтра на рынке ожидаются данные по стресс-тестам американских банков (выходят сегодня поздно ночью, после окончания американской сессии) и решение по Украине от МВФ. Однако, по его мнению, на продолжение эйфории на рынке особо надеяться не стоит. Рынок, после нескольких крайне позитивных сессий, находится в крайне перегретом состоянии, выйдя в зону перекупленности, считает брокер.

Е.ПШЕНИЧКИН напомнил, что благодаря росту американских индексов украинский фондовый рынок сегодня легко вышел на новые годовые максимумы. По его определению, «на протяжении последних двух дней у покупателей на украинском рынке акций отличное настроение – оба основных национальных индекса в плюсе: индекс ПФТС прибавляет 7,84%, индекс Украинской Биржи - более 8%». Сейчас ПФТС тестирует уровень 400 пунктов, добавил брокер.

Как сообщил Е.ПШЕНИЧКИН, с самого открытия торговой сессии четверга на украинском рынке господствовал оптимизм: ещё накануне большинство крупных участников выставили достаточно большие заявки на покупку, и сегодня они реализовывались. По информации брокера, большой популярностью сегодня пользовались бумаги банковского сектора (Банк Аваль +32,6%, Банк Форум +18%, Укрсоцбанк +25%), металлургии (Енакиевский МЗ +10%, Азовсталь +11%, Алчевский меткомбинат +16,8%) и электроэнергетики (Центрэнерго +6%, Донбассэнерго +5%, Днепроэнерго +8%). Е.ПШЕНИЧКИН отметил, что наибольший рост среди ликвидных эмитентов на ПФТС и УБ сегодня продемонстрировало шахтоуправление «Покровское» (бывшая шахта «Красноармейская-Западная») – котировки поднялись на 38%.

По словам брокера, на протяжении всего дня на рынке активно действовали крупные стратегические инвесторы, которые массово скупали акции. Он подчеркнул, что «всю сессию активность участников просто зашкаливала: за день на ПФТС было заключено 326 сделок, чего не наблюдалось на рынке последние несколько кварталов». Ближе к окончанию сессии на рынок стали поступать сигналы из Еврозоны: Европейский центральный банк снизил учётную ставку на 25 б.п. до 1%, что, в свою очередь, добавило оптимизма на международные и отечественные рынки, сообщил брокер.