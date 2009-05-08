Фондовый рынок США закрылся спадом

Американские биржевые индексы по итогам торгов в четверг, 7 мая, продемонстрировали падение в пределах 1,2-2,44% на фоне ожидаемого обнародования результатов "стресс-тестов" 19 ведущих американских банков, проведенных регуляторами, сообщает РИА Новости..

К закрытию торгов индекс Dow Jones понизился на 102,43 пункта (1,20%), достигнув 8409,85 пункта.

S&P 500 в четверг упал на 12,14 пункта (1,32%) - до 907,39 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов потерял 42,86 пункта (2,44%), достигнув 1716,24 пункта.

DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.