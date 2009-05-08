Японский рынок закрылся ростом

Торговая сессия на японском рынке акций в пятницу 8 мая закрылась повышением ведущих биржевых индикаторов. По итогам торгов Nikkei прибавил 0,7% до 9448,45 пункта. Индекс широкого рынка Topix вырос на 0,8% до 893,06 пункта, сообщает k2kapital..

В центре внимания инвесторов оказались новости из Штатов. Как стало известно, по итогам "стресс-тестов" в США 10 из 19 крупнейшим банкам необходимо привлечь $75 млрд. чтобы увеличить свои резервы на случай ухудшения экономической ситуации. Участники торгов с оптимизмом восприняли внесение определенности в текущую ситуацию вокруг банков и пополняли свои портфели бумагами финансовых компаний.

Без внимания инвесторов не остались и корпоративные новости. Так, повышенным спросом пользовались бумаги крупнейшего ритейлера электроники Yamada Denki Co, который обнародовал достаточно оптимистичный прогноз по прибылям по итогам текущего года. А вот котировки акций Fuji Heavy Industries Ltd, напротив, ушли в минус после того, как компания предупредила, что понесет убытки.