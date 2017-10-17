Приватизация-2018: от продажи госсобственности ожидают получить 22 миллиарда гривень

Фонд государственного имущества (ФГИ) ожидает, что поступления от приватизации в госбюджет Украины в 2018 году составят 22 млрд грн, сообщила пресс-служба ФГИ со ссылкой на главу ведомства Виталия Трубарова.

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«Руководитель Фонда госимущества рассчитывает выполнить план поступлений от приватизации в 2018 году в размере 22 млрд грн», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году фонд планирует продать Одесский припортовый завод (ОПЗ), «Центрэнерго», «Турбоатом», 6 энергетических компаний, «Аграрный фонд», «Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины» (ГПЗКУ) и ряд объектов малой приватизации.

По словам Трубарова, уже завершена инвентаризация на ОПЗ и в ноябре этого года будет определена стартовая цена.

«В ноябре мы получим стартовую цену, и в декабре этого года, если всеми участниками процесса будут соблюдены сроки, мы успеваем начать прием заявок от потенциальных инвесторов, чтобы на весну 2018 выйти на непосредственную продажу», - цитирует Трубарова пресс-служба.

Он отметил, что продажа «Центрэнерго» также должна состояться весной 2018 года.

«По данному предприятию определен советник, это польский филиал Ernst & Young. В ближайшее время мы рассчитываем от Минэкономразвития, Минфина и Минюста получить утверждение советника, который проведет аудит и даст оценку пакета акций. Рассчитываем продажу на весну следующего года», - сказал Трубаров.

Сообщается, что в следующем году планируется продажа пакетов акций Николаевской, Днепровской, Херсонской ТЭЦ, а также «Запорожьеоблэнерго», «Николаевоблэнерго», «Тернопольоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго», «Черкассыоблэнерго».

«Фонд ожидает передачу «Аграрного фонда» и «ГПЗКУ». По «Турбоатому» сейчас идет работа с Кабмином по определению размера пакета акций, который будет выставлен на продажу», - отметил Трубаров.

Как сообщал УНИАН, согласно меморандуму о сотрудничестве с Международным валютным фондом, Украина должна была принять все необходимые меры для привлечения авторитетных международных инвесторов и приватизировать Одесский припортовый завод в первом полугодии 2017 года. Кроме того, правительство планировало инициировать приватизацию «Турбоатома», «Центрэнерго» и «Укрспирта» до конца сентября 2017 года. Правительство Украины, тем не менее, отложило масштабную приватизацию до принятия Верховной Радой нового закона о приватизации.