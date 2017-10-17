Минфин одолжил на внутреннем рынке почти полмиллиарда гривень

Министерство финансов Украины возобновило проведение аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) после двухнедельного перерыва и привлекло в государственный бюджет 453,109 млн грн.

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Как сообщается на сайте министерства, в том числе 387,085 млн грн привлечено в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения 5 лет со средневзвешенной доходностью 14,91% годовых, еще 66,023 млн грн - облигаций сроком 1 год с доходностью 14,07% годовых.

Справка УНИАН. По состоянию на 17 октября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 695,223 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся облигации на сумму 360,573 млрд грн, или 52% их общего объема.

Национальный банк и Министерство финансов 9 октября завершили репрофайлинг ОВГЗ в собственности НБУ, заменив облигации номиналом 219,6 млрд грн на более долгосрочные гривневые бумаги с привязкой доходности к инфляции и с фиксированными ставками доходности.