Американский индекс Dow Jones впервые преодолел отметку в 23 тысячи пунктов

Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones в ходе торгов во вторник на Нью-Йоркской фондовой бирже впервые в истории превысил отметку в 23 000 пунктов. Об этом сообщил телеканал CNBC.

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Согласно сообщению, в 11:08 по местному времени Dow Jones достиг уровня в 23002,2 пункта, что стало историческим максимумом. После этого индекс немного снизился.

С начала открытия торгов во вторник Dow Jones прибавил сразу 43 пункта, что также является рекордом роста в течение одного дня.

Bloomberg отмечает, что за последний год Dow Jones обновил исторический максимум уже в шестой раз. После избрания Дональда Трампа президентом США это произошло в пятый раз. Агентство также указывает, что индекс набрал 1000 пунктов всего за 76 дней.