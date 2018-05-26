Украинский рынок акций: успехи на фоне кризиса

Несмотря на весьма невыразительные результаты как в производственном сегменте, так и в целом в реальном секторе экономики Украины с начала года, ценовой рост на украинские акции в мае продолжился, составив за первую неделю месяца по ликвидным биржевым бумагам 5-95%, а индексная корзина ПФТС выросла за этот период на 17,6%. Восходящий тренд сохраняется и на ведущих мировых биржах, однако там фондовые индексы растут в последние недели не так стремительно, как в Украине.

Индекс ПФТС: вперед, к новым рубежам!

За последние два месяца наш биржевой рынок в ПФТС показывает просто чудеса сверхдоходности, только в индексном выражении поднявшись с минимальной точки текущего года, установленной 6 марта на отметке в 199,12 индексных пункта, уже больше чем на 100%, вплотную подойдя к очередному своему психологическому рубежу в 400 пунктов.

В стартовую неделю мая торговый оборот рисковыми инструментами оказался в 6,4 раза меньше, чем был в апрельскую финальную неделю. Если на прошлой неделе торговля акциями составила почти 205 млн. грн., то в отчетную неделю акций наторговали на 32 млн. грн. При этом торговый оборот ценными бумагами второго эшелона оказался вновь меньше, чем торговля «голубыми фишками», а доля торгов акциями индексной корзины ПФТС достигла 62,37%, при их рыночной доле на предыдущей неделе в 59,09%.

С предыдущей пятницы индексная корзина ПФТС прибавила целых 59,78 пункта (+17,59%), а фондовый индикатор взлетел с 339,85 индексных пункта на 30 апреля, до значения в 399,63 индексных пункта по состоянию на 7 мая. Неделей раньше индекс ПФТС вырос на 2,51%, или 8,32 индексных пункта.

С начала недели в ПФТС на рынках котировок и заявок прошли торги ценными бумагами на 46,07 млн. грн., из которых 32,42 млн. грн. (70,36%) составила торговля акциями. Неделей раньше объем торгов в ПФТС был почти в 5 раз больше, достигнув 223,72 млн. грн., из которых 204,97 млн. грн., или 91,62% от общей торговой массы биржи, наторговали на рынке акций.

За неделю общий спрос на покупку акций в ПФТС повысился на 3 млн. грн., составив 44,91 млн. грн. (+6,95%), а предложение на продажу акций снизилось до 59,03 млн. грн. (-4,33%).

Лидерами торгов на рынке акций стали ценные бумаги ОАО «Укрсоцбанк». С 5 по 7 мая с акциями этого финансового учреждения в ПФТС были проведены 54 сделки на 3,45 млн. грн., а котировки в ПФТС имеют вид: на покупку акций – 0,255 грн. (+51,34%) за акцию, на продажу – 0,265 грн. (+54,97%) за акцию. Последняя сделка прошла по цене 0,263 грн. (+54,71%) за одну акцию. Спрэд между котировками акций эмитента находится в диапазоне 3,92%.

Второе место досталось ценным бумагам ОАО «Енaкиевский металлургический завод» (объем торгов – 2,85 млн. грн.). За неделю с акциями предприятия в торговой системе состоялись 73 сделки, а котировки в ПФТС имеют вид: на покупку акций – 107,31 грн. (+21,80%), на продажу – 109,70 грн. (+24,24%) за акцию. Последняя сделка заключена по цене 108,0 грн. (+22,59%) за одну акцию. Спрэд между котировками акций составляет 2,23%.

Третьими стали ценные бумаги ОАО «Шахта Красноармейская – Западная №1» (объем торгов – 2,74 млн. грн.). С начала недели с акциями угольной компании в ПФТС прошло 29 сделок, а котировки в ПФТС имеют вид: на покупку акций – 3,35 грн. (+95,91%) за акцию, на продажу – 3,55 грн. (+82,05%) за акцию. Последняя сделка прошла по цене 3,45 грн. (+76,92%) за одну акцию. Спрэд между котировками акций эмитента достиг 5,97%.

Акции и облигации: кто в лидерах?

На рынке корпоративных облигаций совокупный спрос на покупку корпоративных бондов за неделю уменьшился на 1,83 млн. грн., составив 344,53 млн. грн. (-0,53%), а общее предложение на продажу понизилось до 91,27 млн. грн. (-4,33%).

В течение недели среди корпоративных долговых бумаг торговались только облигации компании «ЛуАЗ» серии В (объем торгов – 1,16 млн. грн.). На рынке ОВГЗ в ПФТС уже вторую неделю сделки с государственными бумагами отсутствуют.

В ПФТС за неделю предложение на продажу госбумаг повысилось на 0,34% до 11,81 млн. грн., а спрос на покупку достиг 15,4 млн. грн. (-29,39%). На рынке облигаций муниципалитетов за неделю спрос на покупку понизился до 0,52 млн. грн. (-23,53%), а предложение на их продажу уменьшилось на 55,16%, составив 1,87 млн. грн. С 5 по 7 мая торги муниципальными бондами на бирже также не проводились.

По видам торгуемых в ПФТС ценным бумагам недельное лидерство сохранил за собой рынок акций. В течение недели акций эмитентов наторговали на 32,42 млн. грн. (70,36% - от всего недельного оборота биржи). На предыдущей неделе торговля акциями достигла 204,97 млн. грн., или 91,62% от совокупного торгового оборота ПФТС.

На второе место вышел рынок инвестиционных сертификатов компаний по управлению активами. С начала недели торги инвестиционными сертификатами составили 12,5 млн. грн., что обеспечило им долю рынка ПФТС в 27,13%. Неделей раньше торги инвестиционными сертификатами прошли на 1,78 млн. грн., а их доля рынка на бирже была 0,80%.

Третьим стал рынок корпоративных облигаций. За неделю торги бондами корпораций составили всего 1,16 млн. грн., а их доля в общей структуре торгов ПФТС снизилась до 2,51%. На прошлой неделе корпоративных облигаций в ПФТС наторговали на 13,32 млн. грн., а их доля в общих оборотах биржи была 5,96%.

На рынке муниципальных бондов торгов на текущей неделе не было. На прошлой неделе торги облигациями муниципалитетов составили 3,65 млн. грн., а их доля рынка в ПФТС достигла 1,63%. На рынке государственных ценных бумаг сделки с ОВГЗ не проводятся уже вторую неделю подряд.

«Голубые фишки» не сдаются…

В лидеры первой недели мая по росту котировок цены на покупку акций среди представителей индексной корзины ПФТС, с учетом проведенных сделок, можно поставить акции ОАО «Укрсоцбанк», ОАО «Райффайзен Банк Аваль» и ОАО «Алчевский металлургический комбинат».

К окончанию недели цена на покупку акций ОАО «Укрсоцбанк» повысилась на 51,34%, составив 0,255 грн. за акцию, на продажу - выросла на 54,97%, составив 0,265 грн. за акцию, последняя сделка с акциями финансового учреждения была проведена по цене 0,263 грн. (+54,71%) за одну акцию. С начала недели с акциями эмитента состоялись 54 сделки на 3,45 млн. грн. Спрэд между лучшими котировками акций составляет 3,92%.

На втором месте находятся ценные бумаги ОАО «Райффайзен Банк Аваль». Лучшие биржевые котировки акций эмитента в ПФТС на 7 мая имели вид: на покупку акций – 0,252 грн. (+50,45%), на продажу – 0,263 грн. (+52,91%) за акцию, последняя сделка была проведена по цене 0,26 грн. (+52,94%) за одну акцию. В течение недели с акциями данного банка прошли 23 сделки на 0,96 млн. грн. Спрэд между котировками акций достиг 4,37%.

Замыкают ТОП-3 недели среди «голубых фишек» ПФТС, ценные бумаги ОАО «Алчевский металлургический комбинат». Лучшие котировки акций комбината в ПФТС к концу недели составили: на покупку акций – 0,109 грн. (+38,85%), на продажу – 0,11 грн. (+35,14%) за акцию. Последняя сделка была заключена по цене 0,111 грн. (+38,75%) за одну акцию. Спрэд между котировками акций находится в диапазоне 0,92%. С 5 по 7 мая с акциями предприятия были проведены 49 сделок на 1,92 млн. грн.

Меньше всего за неделю среди ценных бумаг индексной корзины ПФТС выросли котировки покупки акций ОАО «Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе».

Лучшие котировки акций эмитента к окончанию недели имели вид: на покупку – 24,50 грн. (+4,26%) за акцию, на продажу – 26,10 грн. (+10,59%), последняя сделка прошла по цене 25,0 (+6,38%) за одну акцию. С начала недели с акциями производственного объединения было проведено 6 сделок на сумму 0,186 млн. грн. Спрэд между котировками акций составляет 6,53%.

В целом же с начала года индекс ПФТС вырос на 98,21 пункта, или 32,58%, поднявшись с отметки в 301,42 индексных пункта на 30 декабря 2008 года, до значения в 399,63 индексных пункта по состоянию на 7 мая 2009 года.

Олег Морква, генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» (для УНИАН)