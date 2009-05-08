Украинский рынок акций показывает «чудеса сверхдоходности»

За последние два месяца украинский фондовый рынок показывает «чудеса сверхдоходности», считает генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» Олег МОРКВА.

Он отметил, что индекс ПФТС поднялся уже больше чем на 100% с минимальной точки текущего года, установленной 6 марта на отметке в 199,12 индексных пункта, вплотную подойдя к очередному своему психологическому рубежу в 400 пунктов.

По словам О.МОРКВЫ, «несмотря на весьма невыразительные результаты как в производственном сегменте, так и в целом в реальном секторе экономики Украины с начала года, ценовой рост на украинские акции в мае продолжился». Указанный рост за первую неделю месяца составил 5-95% по ликвидным биржевым бумагам, а индексная корзина ПФТС выросла за этот период на 17,6%, сообщил гендиректор «ИНЭКО-ИНВЕСТ».

Он добавил, что восходящий тренд сохраняется и на ведущих мировых биржах, однако там фондовые индексы растут в последние недели не так стремительно, как в Украине. В целом же с начала года индекс ПФТС вырос на 98,21 пункта, или 32,58%, поднявшись с отметки в 301,42 пункта на 30 декабря 2008 года, до значения в 399,63 пункта по состоянию на 7 мая 2009 года, отметил О.МОРКВА.

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