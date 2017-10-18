Китай увеличил вложения в госдолг США почти на $35 миллиардов

Крупнейший держатель американского госдолга Китай, который в июне вернул себе лидерство, в августе увеличил вложения в казначейские облигации США (US Treasuries) на $34,5 млрд - до $1 трлн 200,5 млрд, следует из доклада американского Минфина.

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Япония — вторая в списке — сократила вложения на $11,4 млрд - до $1 трлн 101,7 млрд, сообщает «Росбалт».

На третьем месте находится Ирландия с показателем в $307,2 млрд, далее следует Бразилия ($273,6 млрд), затем Каймановы острова ($260 млрд).

В топ-10 держателей US Treasuries также входят Швейцария, Великобритания, Люксембург, Гонконг, Тайвань и Индия.

Россия в августе 2017 года увеличила вложения в казначейские облигации США на $2,3 млрд - до $105,4 млрд, заняв 14-е место в списке крупнейших кредиторов США.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в позапрошлом месяце увеличился до $6 трлн 269,7 млрд с $6 трлн 250 млрд в июле. Из этой суммы $4 трлн 51,7 млрд принадлежали правительствам или Центробанкам иностранных государств.