Кабмин хочет продать 98 шахт

Кабинет министров Украины принял решение о продаже в этом году на открытых аукционах 98 шахт и одного государственного объединения ГП «Снежноеантрацит».

Об этом сказано в постановлении КМУ «О предотвращении кризисных явлений в угольной отрасли» (№430 от 2 апреля т.г.), текст которого обнародован на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно документу, шахты будут реализовываться на аукционах по группам очередности. В первую группу вошли 50 шахт, во вторую - 38 и объединение «Снежноеантрацит», в третью - 10 шахт.

Средства от продажи угледобывающих активов будут направлены в

специальный фонд Минуглепрома для дальнейшего использования на развитие

угольной отрасли.

Кабмин поручил Министерству угольной промышленности и Фонду государственного имущества совместно разработать и утвердить положение о проведении открытых аукционов.

Документ также содержит примерный договор купли-продажи структурных подразделений государственных угледобывающих объединений.

Этим же документом Кабмин внес изменения в свое постановление

(№1517 от 3 декабря 2008 года), исключив из перечня предприятий, подлежащих подготовке к продаже в 2009 году, 16 угледобывающих объединений и 8 шахт.