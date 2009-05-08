На собраниях акционеров предприятий с госдолей будет представитель Кабмина

Кабинет министров Украины утвердил положение о своем постоянном представителе на общих собраниях акционерных обществ с государственной долей.

Об этом говорится в постановлении КМУ (от 6 мая т.г. №434), размещенном на сайте правительства.

В соответствии с текстом положения, постоянный представитель КМУ на общих собраниях акционерного общества назначается правительством для АО, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в уставном капитале которых госдоля составляет свыше 50% и субъектом управления корпоративными правами для которых определен Кабмин.

Постоянный представитель назначается и освобождается правительством, а также избирается в установленном порядке председателем Наблюдательного совета общества. Постоянный представитель инициирует в установленном порядке проведение внеочередных общих собраний АО; принимает участие в общих собраниях общества и заседаниях его Набсовета, голосует согласно предоставленным ему соответственно Кабинетом министров Украины и уполномоченным органом заданиями; организует работу Наблюдательного совета общества как ее председатель; получает от общества в установленном порядке информацию о его деятельности и пр.

В акционерном обществе, в уставном капитале которого размер корпоративных прав государства составляет 100%, постоянный представитель не назначается. Решение по вопросам, которые, в соответствии с законодательством, принадлежат к компетенции общих собраний, оформляются распоряжениями Кабмина.