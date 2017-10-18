Нацполиция арестовала "мусорные" ценные бумаги почти на 40 миллиардов

Национальная полиция установила группу лиц, проводивших финансовые сделки на фондовом рынке, и арестовала ценные бумаги подконтрольных преступной группе эмитентов на общую сумму почти 40 миллиардов гривень.

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Как сообщается на сайте Нацполиции, ежемесячно указанная группа реализовывала реальному сектору "мусорные" ценные бумаги на общую сумму более 1 миллиард гривень, по предварительным данным, участники сделок ежемесячно получали за свои услуги миллионные прибыли.

В рамках производства правоохранители провели 34 обыска, во время которых изъяли 51 печать и документацию, подтверждающую преступную деятельность.

Уголовное производство открыто по ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ст. 222-1 (Манипулирование на фондовом рынке) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, Нацполиция и Генпрокуратура разоблачили преступную схему выпуска на рынок "мусорных" ценных бумаг. Организаторы схемы и должностные лица фондовых бирж искусственно завышали стоимость ценных бумаг подконтрольных эмитентов, а затем реализовывали их предприятиям реального сектора экономики. Покупатели "ценных" бумаг (инвестиционные фонды, страховые компании) использовали их в своих преступных схемах.