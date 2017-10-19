Суд вернул "Укртелеком" Ахметова в собственность государства

Хозяйственный суд г. Киева по иску Фонда государственного имущества разорвал заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций крупнейшего оператора фиксированной связи "Укртелеком" компанией "ЕСУ", которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, тем самым вернув пакет акций "Укртелекома" в государственную собственность.

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Как сообщила пресс-служба Хозяйственного суда г. Киева, соответствующее решение было принято сегодня, 19 октября.

"...удовлетворены исковые требования Фонда госимущества Украины, расторгнут договор купли-продажи акций от 11.03.2011 ПАО "Укртелеком", ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" обязано списать со счета ООО "ЕСУ" пакет акций ПАО "Укртелеком", и взыскана с ООО "ЕСУ" пеня в размере 2 171 169 000 гривень, начисленная за ненадлежащее выполнение договора купли-продажи пакета акций", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Хозяйственного суда Киева.

В свою очередь, пресс-служба "Укртелекома" сообщила, что компания "ЕСУ" планирует оспорить в апелляционном суде решение Хозсуда Киева о расторжении приватизационного договора о покупке "Укртелекома" с Фондом государственного имущества Украины.

"Хозяйственный суд г. Киева вынес решение о расторжении приватизационного договора между Фондом государственного имущества Украины и ООО "ЕСУ" по ПАО "Укртелеком". ООО "ЕСУ" не согласно с решением суда первой инстанции и продолжит защиту права собственности на акции "Укртелекома" в апелляционном суде", - говорится в сообщении.

В компании заявляют, что, учитывая характер претензий ФГИУ, ООО "ЕСУ" считает необходимым достижение разумного компромисса по выполнению приватизационных обязательств.

В пресс-службе сообщили, что решение суда первой инстанции не повлияет на текущую работу "Укртелекома".

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2017 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) подал в Хозяйственный суд Киева иск к компании "ЕСУ", принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову, и "Государственному экспортно-импортному банку Украины" относительно расторжения договора купли-продажи акций крупнейшего оператора компании "Укртелеком" и взыскания пени в размере 2,17 миллиарда гривень.

В 2011 году компанию "Укртелеком" выкупила компания ESU ("ЕСУ"), заплатив 10,57 миллиарда гривень за 92,79% акций. В 2013 году холдинг украинского бизнесмена Рината Ахметова "Систем Кэпитал Менеджмент" завершил сделку по покупке 100% акций компании UA Тelecominvest Limited, которой принадлежат 100% ESU.

В 2015 году Комиссия Верховной Рады по приватизации поручила тогдашнему главе Фонда госимущества Игорю Билоусу провести служебное расследование относительно соблюдения требований действующего законодательства должностными лицами ФГИУ во время приватизации "Укртелекома".