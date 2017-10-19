В Фонде госимущества назвали причину реприватизации "Укртелекома"

Принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову компания "ЕСУ", которая в 2011 году купила компанию "Укртелеком", не выполнила свои обязательства по инвестированию 450 миллионов долларов в течение 5 лет в развитие предприятия, из-за чего Фондом госимущества Украины (ФГИУ) был инициирован иск о разрыве договора купли-продажи акций "Укртелекома", сообщил на своей странице в Facebook исполняющий обязанности главы ФГИУ Виталий Трубаров.

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"По результатам проверки в феврале 2017 установлено невыполнение инвестиционного плана, который предусматривал внесение в течение 5 лет инвестиций в сумме не менее 450 миллионов долларов", - написал Трубаров.

По его словам, "Укртелеком" также не выполнил условие договора, предусматривающее передачу телекоммуникационной сети специального назначения в собственность государства.

Трубаров подчеркнул, что закон о приватизации не предусматривает, в случае возврата приватизированного объекта в государственную собственность, никакой компенсации инвестору за приобретенный пакет акций. Данная норма была изъята еще в 2012 году, отметил он.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Хозяйственный суд Киева по иску Фонда государственного имущества разорвал заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций крупнейшего оператора фиксированной связи "Укртелеком" компанией "ЕСУ", которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, тем самым вернув пакет акций "Укртелекома" в государственную собственность.

По решению суда, со счетов "ЕСУ" должна быть взыскана пеня в размере 2,171 миллиарда гривень, начисленная за ненадлежащее выполнение договора купли-продажи пакета акций "Укртелекома".

В свою очередь, пресс-служба "Укртелекома" сообщила, что компания "ЕСУ" планирует оспорить в апелляционном суде это решение хозсуда.

В 2011 году компанию "Укртелеком" выкупила компания ESU ("ЕСУ"), заплатив 10,57 миллиарда гривень за 92,79% акций. В 2013 году холдинг украинского бизнесмена Рината Ахметова "Систем Кэпитал Менеджмент" завершил сделку по покупке 100% акций компании UA Тelecominvest Limited, которой принадлежат 100% ESU.

В 2015 году Комиссия Верховной Рады по приватизации поручила тогдашнему главе Фонда госимущества Игорю Билоусу провести служебное расследование относительно соблюдения требований действующего законодательства должностными лицами ФГИУ во время приватизации "Укртелекома".

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания предоставляет услуги связи почти 8 миллионам абонентов фиксированной телефонии и услуги скоростного Интернета более 1,6 миллиона клиентов.