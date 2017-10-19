ЕБРР выпустил еврооблигации с привязкой к курсу гривни
Годовые еврооблигации на $10 миллионов выпущены со ставкой купона 9,5% годовых с выплатой в конце срока, который установлен на 2 августа 2018 года.
Европейский банк реконструкции и развития выпустил годовые еврооблигации на 10 миллионов долларов с привязкой выплат к средневзвешенному курсу гривни на межбанковском валютном рынке.
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Как говорится в проспекте эмиссии облигаций, бумаги выпущены со ставкой купона 9,5% годовых с выплатой в конце срока, который установлен на 2 августа 2018 года.
Облигации включены в листинг Лондонской фондовой биржи.
Также сообщается, что организатором выпуска выступил ING Wholesale Banking (Лондон).
Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим инвестором в Украине и предоставляет поддержку нашей стране для внедрения важных для экономики реформ, участвуя в десятках проектов. Общая сумма финансирования действующих проектов превышает 4 миллиарда евро.