Фондовые рынки США незначительно снизились

В пределах 0,45-2,15%

Американские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник, 11 мая, продемонстрировали падение в пределах 0,45-2,15%, сообщает РИА Новости. К закрытию торгов индекс Dow Jones понизился на 155,88 пункта (1,82%), достигнув 8418,77 пункта. S&P 500 в понедельник упал на 19,99 пункта (2,15%) - до 909,24 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов потерял 7,76 пункта (0,45%), достигнув 1731,24 пункта.

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