Капитализация Microsoft превысила $600 миллиардов впервые с 2000 года

Рыночная капитализация мирового разработчика программного обеспечения компании Microsoft по итогом торгов в четверг превысила отметку в 600 млрд долларов. Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на MarketWatch.

Последний раз акции Microsoft оценивались в такую сумму 3 января 2000 года.

Читайте такжеКапитализация Facebook впервые превысила $500 миллиардов

Акции Microsoft в четверг подорожали на 0,4%, до 77,91 доллара. С начала года их цена увеличилась на 25,4%, что может стать лучшим годовым приростом с 2013 года.

Эксперты считают, что рост капитализации говорит о возрождении Microsoft на волне ее успехов в сфере облачных технологий.

Среди компаний в составе индекса S&P 500 Microsoft занимает третье место по объему капитализации после Apple с 805 млрд долларов и Alphabet с 687 млрд долларов.